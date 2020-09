„Es tut uns allen sehr leid": Wiener Opernball 2021 ist abgesagt

Wien – Der Wiener Opernball wird wegen der Corona-Pandemie 2021 nicht stattfinden. Aufgrund der Infektionslage hat die Regierung die Absage in der Ministerratssitzung beschlossen. „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", meinte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), aber es wäre „verantwortungslos, den Ball in gewohnter Art und Weise abzuhalten".

Kurz und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben in einer gemeinsamen Stellungnahme am Morgen betont, dass sich die Regierung die Entscheidung, den Opernball zu streichen, nicht leicht gemacht habe. „Aber die Tatsache, dass gerade Feste und Feiern ein Ort der Ansteckung sind, veranlassen uns zur Absage", betonte Kurz.

Staatsopern-Direktor Bogdan Roscic hat am Mittwochvormittag sein Bedauern über die in Absprache mit der Bundesregierung getroffene Absage ausgedrückt. „Es tut uns allen sehr leid, dass der Opernball, der im Jahreskreislauf der Wiener Staatsoper einen solchen Fixpunkt darstellt, aufgrund der aktuellen Lage abgesagt werden musste", teilte er in einer schriftlichen Stellungnahme mit.