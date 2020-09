55-Jährige in Schwechat erstochen: Ehemann tatverdächtig

Schwechat – In der Schwechater Katastralgemeinde Kledering im Bezirk Bruck a.d. Leitha hat ein 56-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch mit einem Messer auf seine 55 Jahre alte Ehefrau eingestochen. Das Opfer starb am Vormittag in einem Wiener Krankenhaus, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner Medienberichte.