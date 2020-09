Tiroler FPÖ-Abgeordneter löste wegen Maskendisputs Polizeieinsatz aus

Wien – Der Tiroler FPÖ-Nationalratsabgeordnete Peter Wurm ist nach der Landung eines AUA-Jets in Wien-Schwechat von der Polizei in Empfang genommen worden. Wie die "Kronen Zeitung" am Mittwoch online berichtete und Wurm selbst in einem Online-Video schilderte, war dem ein Disput mit einer Stewardess um die Maskenpflicht an Bord vorausgegangen.