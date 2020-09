Seehofer „wirklich traurig", dass Kurz sich Solidarität verweigert

Berlin – Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hat Österreichs Haltung in der Flüchtlingspolitik erneut kritisiert. Dass sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) der Idee der Solidarität in der Asylpolitik verweigere, mache ihn „wirklich traurig", sagte Seehofer bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Berlin. „Wir wollen nicht, dass die Interessen eines Landes vor den europäischen Interessen stehen. (...) Das ist nicht das, was Europa baut."