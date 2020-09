BVT ermittelt wegen mutmaßlichem Auftrag für Anschläge auf Politiker

Wien – Nach der Aussage eines Mannes, wonach er mit Anschlägen auf mehrere Politiker beauftragt worden sei, geht das Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) den mutmaßlichen Anschlagsplänen nach. Das BVT geht aber „von keiner akuten Gefährdung in irgendeine Richtung" aus, erklärte Innenministeriums-Sprecher Harald Sörös am Mittwochabend gegenüber der APA.

SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner verlangt nach dem Bericht über mutmaßliche Anschlagspläne gegen österreichische Politiker Auskunft von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Dazu kündigte der Abgeordnete eine parlamentarische Anfrage an den Ressortchef an. Wissen will er u.a. wann Nehammer erstmalig von den Aussagen des angeblichen türkischen Agenten Kenntnis erlangt hat, vom wem der Ressortchef informiert wurde und welche Anweisungen er dem BVT gegeben hat.

„Wenn die Angaben stimmen, dann könnten sich noch weitere Attentäter auf freiem Fuß befinden. Die Öffentlichkeit und das Parlament müssen darüber informiert werden, deshalb habe ich noch heute eine parlamentarische Anfrage an den Innenminister dazu eingebracht", so Einwallner in einer Aussendung am Mittwochabend. „Dass die betroffenen Personen nicht sofort informiert werden, geht gar nicht", sagte er mit Blick auf den Bericht der Rechercheplattform Zackzack.at, laut dem der SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder über angebliche Anschlagspläne gegen ihn nicht informiert worden sein soll.