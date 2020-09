Bekannter Hongkonger Aktivist Joshua Wong wieder auf freiem Fuß

Hongkong – Der bekannte Hongkonger Aktivist Joshua Wong war am Donnerstag kurzzeitig von der Polizei festgenommen worden. Das ging aus einer Mitteilung auf seinem Twitter-Account hervor. Der 23-Jährige habe sich auf einer Polizeiwache gemeldet und sei dort wegen der Teilnahme an einer unerlaubten Versammlung am 5. Oktober des vergangenen Jahres festgenommen worden. Auch wurde er beschuldigt, gegen das damals geltende Vermummungsverbot bei Protesten in Hongkong verstoßen zu haben.