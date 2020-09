Kein Hollywood-Hockey mehr: Haie drückten den Reset-Button

Blicken ihrer ersten gemeinsamen Trainer-Saison gespannt und positiv entgegen – Cheftrainer Mitch O’Keefe (hinten rechts) und Florian Pedevilla (h. l.). wollen im Haifischbecken Erfolge landen. © kristen-images.com / Michael Kristen

Von Alex Gruber

Innsbruck – Am 10. März 2020 und unmittelbar vor dem vierten Spiel des Best-of-Seven-Viertelfinalserie – Meister KAC stand mit einem 0:3-Rückstand gegen Linz zu diesem Zeitpunkt vor dem Aus – wurd­e die letzte Saison wegen des Coronavirus vorzeitig abgebrochen. In der sportlich heißesten (Eis-)Zeit waren die Haie schon draußen, in der neuen Spielzeit will man unbedingt wieder in die K.-o.-Runde rein.

D(ies)er Weg wird definitiv kein leichter sein, den das neue Trainergespann Mitch O’Keefe und Ex-Crack Florian Pedevilla als dessen Co zu bestreiten haben. Das Coronavirus drückte bei vielen Clubs auf die Kassa, teure und hochtalentierte „Alleinunterhalter“ wie einen Andrew Clark oder Andrew Yogan sowie jahrelange Allzeitgrößen wie Kapitän Tyler Spurgeon oder John Lammers gibt der neue Kader nicht mehr her.

Die Planungen für das neue Haie-Team wurden laut O’Keefe gewissermaßen „von hinten angefangen“. Mit Tom McCollum (30/CAN) und Rückkehrer Rene Swette verfüge man über ein wettbewerbsfähiges Torhütergespann: „Das hat man in der Vorbereitung gesehen und gibt uns ein gutes Gefühl.“ Und keiner der neuen Defender (Colton Saucerman, Adrian Danielsen, Jonathan Racine, Kevin Tansey ...) müsse offensiv so mit der Scheibe tanzen, wie es beispielsweise Mike Boivin getan hat: „Wir brauchen keinen Verteidiger, der in jedem Spiel einen Scorerpunkt hat. Wir müssen den Job vor unserem Tor erledigen und dürfen den Gegnern nicht so viele Chancen wie in der Vergangenheit geben.“

Unter Vorgänger Rob Palli­n fand in den vergangenen Jahren ja zeitweise offensives Hollywood-Hockey mit einer Vielzahl an Toren statt. Der Blick ist in der neuen Saisonvermehrt auf die Rückwärtsbewegung gerichtet.

„Wir haben aber eine Mannschaft, in der jeder den Willen hat, hart zu arbeiten. Das war, wenn man so will, auch mein Talent. Und es taugt mir, das zu sehen“, fühlt sich Pedevilla an der Seite von O’Keefe und in der Verantwortung für ein gänzlich neu formiertes Team pudelwohl. Das Duo will etwas Neues aufbauen, Potenzial, zu überraschen, haben neue Imports wie z. B. Max Gerlach (22/USA) oder Daniel Ciampini (29/CAN) in den vier Vorbereitungsspielen schon angedeutet. Pedevilla nennt auch die Namen Einheimischer (Paulweber, Kromp oder Winkler), die jetzt den nächsten Schritt machen sollen.

Nach dem Syndesmose­band­riss beim zum Verteidiger umgeschulten Lukas Bär erwischte der Verletzungsteufel jetzt auch Kevin Tansey. Jenen 27-jährigen Heißsporn, der sich nach gewonnenem Fight im letzten Test gegen die Heilbronner Falken (das war ein Moment, wo es auch Pedevilla kurz juckte, wieder raus aufs Eis zu springen) von den Fans in der Tiwag-Arena noch feiern ließ: Tansey muss wegen einer Daumenverletzung vermutlich einen Monat pausieren. Die Eigengewächse Lukas Jaunegg (19) und Jakob Wetzelsberger (20) werden nachrücken und das „volle Vertrauen“ erhalte­n.

Die Haie haben in der Kadergestaltung quasi den „Reset-­Button“ gedrückt, starten bei null. „Wir wollen die Play-offs lösen. Dieses Ziel setzen wir uns schon“, hält O’Keefe fest. Auch auf einer starken Arbeitermentalität gepaart mit einer guten Stimmung in der Kabine bauen ja Erfolg­e auf, Ausreden gibt’s keine „Das Coronavirus betrifft alle und soll nicht als Entschuldigung dienen. Wir müssen Lösungen finden. Und der Verein hat uns die Möglichkeit gegeben, mit einem vollen Kader zu arbeiten.“

