1,45 Prozent Plus für Metaller, auch andere Branchen stimmen zu

Der am Donnerstag verkündete Kollektivertragsabschluss in der Metalltechnischen Industrie ist am Nachmittag auch von den anderen Teilbranchen der Metallindustrie übernommen worden. Ab November steigen die Löhne und Gehälter in der gesamten Branche um 1,45 Prozent.

In der Metallindustrie arbeiten laut Gewerkschaftsangaben mehr als 190.00 Beschäftigte, davon 127.000 in der Metalltechnischen Industrie, 6900 in der Gießerei-Industrie, 35.000 in der Fahrzeugindustrie, 17.000 im Bereich Bergbau-Stahl, 6700 in der NE-Metallindustrie sowie 4000 bei Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen.