Samsung Electronics startet mobiles Bezahlangebot in Deutschland

Berlin – Samsung Electronics will Google und Apple mit einem eigenen Bezahlangebot Konkurrenz machen. Ab dem 28. Oktober sei die mobile Pay-App Samsung Pay in Deutschland verfügbar, teilte der südkoreanische Technologiekonzern am Donnerstag mit. Es werde sich nahezu jedes Bankkonto mit dem neuen Bezahldienst verknüpfen lassen. Bei größeren Summen seien Ratenzahlungen für die Samsung-Handybesitzer möglich.