Verunglückter Alex Zanardi macht kleine Fortschritte bei Therapie

Im Krankenhaus San Raffaele in Mailand sprach man am Donnerstag von "bedeutenden Fortschritten". Die Ärzte wiederholten jedoch ihre Einschätzung von einem "komplexen Krankheitsbild", so dass es für eine fundierte Prognose zu früh sei.

Der Patient durchlaufe in dem Spital, in das er am 24. Juli verlegt worden war, ein Pflegeprogramm. Außerdem gebe es eine Folge von Operationen, etwa zur Gesichts- und Schädelrekonstruktion, hieß es in einer Mitteilung. Bei Rehabilitationssitzungen habe der Sportler mit "vorübergehenden, anfänglichen Anzeichen einer Interaktion mit der Umwelt" reagiert. Zanardi war nach dem Unfall in mehreren Krankenhäusern behandelt und schon mehrfach operiert worden.