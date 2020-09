So lange der Patient noch entscheiden kann

Was genau ist eine Patientenverfügung?

Man kann also vorher festlegen, welche lebenserhaltenden Maßnahmen getroffen werden sollen?

Huber: Ja, genau. Sie entscheiden selbst, ob Sie wiederbelebt, beatmet oder künstlich ernährt werden wollen. Die Meisten wollen ein Leiden nicht sinnlos verlängern. Denken Sie nur an einen Unfall oder an einen Schlaganfall. Sie kommen bewusstlos auf die Intensivstation und können sich nicht mehr äußern. In einer Patientenverfügung können Sie vorher festlegen, welche medizinischen und pflegerischen Behandlungen Sie möchten.