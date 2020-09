Asylreform: Visegrad-Staaten lehnen Vorschlag der EU-Kommission ab

Warschau, Budapest, Brüssel – Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei lehnen den Vorschlag der EU-Kommission für eine gemeinsame europäische Migrationspolitik ab. Der Plan zur Regelung der Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten über ein verpflichtendes Quotensystem sei inakzeptabel, erklärten die Regierungschefs von Polen, Ungarn und Tschechien, Mateusz Morawiecki, Viktor Orban und Andrej Babis, am Donnerstag nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel.

Dies gelte für die vier Visegrad-Staaten, zu denen auch die Slowakei gehört. Der slowakische Ministerpräsident Igor Matovic war allerdings nicht nach Brüssel gereist. Dafür versicherte er seinen Wählern in einer persönlichen Botschaft, dass der Slowakei keine verpflichtende Aufnahme von Migranten drohe. "Pflichtquoten wird es keinesfalls geben, spielen wir doch bitte nicht verrückt!", schrieb er auf seiner Facebook-Seite. Gleichzeitig sei die Slowakei bereit, anderen Ländern bei der Bekämpfung der illegalen Migration zur Seite zu stehen.

"Wir müssen die Migration stoppen, und die Quoten und die Rückführungen", sagte auch Babis bei einer Pressekonferenz. "Diese Regelungen sind für uns nicht akzeptabel." Die Strategie der EU sollte sein, dass die Menschen in ihrer Heimat blieben. Orban sagte in Brüssel, eine Einigung der EU-27 sei nur möglich auf Basis eines ungarischen Vorschlags. Danach könne niemand das Gebiet der EU betreten, solange eine Person kein abgeschlossenes Asylverfahren vorweisen könne. Zu den EU-Vorschlägen meinte er: "Es gibt keinen Durchbruch."

Der Vorschlag soll bereits beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag nächster Woche erstmals erörtert werden. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer will als Ratsvorsitzender die Innenminister der EU damit beim nächsten Treffen am 8. Oktober konfrontieren. (APA, Reuters, AFP, dpa)