Staatsmeisterschaften in Innsbruck: Boulder-Titel an Färber und Uznik

Johanna „Jo“ Färber setzte am Donnerstag in Innsbruch mit dem Boulder-Staatsmeistertitel eine Duftmarke.

Am zweiten Tag der Kletter-ÖM in Innsbruck standen am Donnerstag die Boulder-Bewerbe auf dem Programm. Bei den Damen setzte sich die Steirerin Johanna Färber vor Jessica Pilz und Eva-Maria Hammelmüller (beide Nö.) durch, beste Tirolerin war Julia Fiser (ÖAV Innsbruck) als Fünfte. Bei den Herren standen gleich fünf Tiroler im Finale, Gold ging aber an den Kärntner Nicolai Uznik. Für Elias Weiler (ÖAV Innsbruck) und Matthias Erber (OeAV Wilder Kaiser) gab es Silber und Bronze.