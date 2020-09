Play-off-Einzug fixiert: LASK zeigte kein Erbarmen mit Dunajska Streda

Linz – Der LASK zog nach einem Torspektakel gegen Dunajska Streda in der Qualifikation zur Europa League ins Play-off ein. Die Linzer schlugen den slowakischen Tabellenführer in der dritten Qualifikationsrunde am Donnerstagabend zu Hause mit 7:0 (2:0). Im Play-off um den Aufstieg in die Gruppenphase trifft der LASK nun am kommenden Donnerstag auf Sporting Lissabon, das Aberdeen durch einen frühen Tomas-Treffer (8.) mit 1:0 bezwang.