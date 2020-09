Nächster Titel für den FC Bayern: Joker Martinez stach in der Verlängerung

In seinem vielleicht letzten Spiel im Bayern-Trikot erzielte Javi Martinez den Treffer zum 2:1.

Budapest – Joker Javi Martínez bescherte dem FC Bayern beim Comeback vor Publikum mit seinem Kopfballtor in der Verlängerung Titel Nummer vier im so komplizierten Corona-Jahr 2020. Der 32 Jahre Spanier traf kurz nach seiner Einwechslung beim 2:1 (1:1, 1:1) gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla in der 104. Spielminute. Es könnte ein tolles Abschiedsgeschenk von Martínez gewesen sein. Denn der Routinier steht vor einer Rückkehr zu Athletic Bilbao.