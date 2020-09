Marmeladenhersteller Darbo steigerte Umsatz 2019 auf 143 Millionen Euro

Stans – Der Tiroler Marmeladenhersteller Darbo mit Sitz in Stans im Unterinntal hat 2019 einen Umsatz von 143 Millionen Euro erzielt. Damit verzeichnete das Familienunternehmen ein Plus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr (2018: 140,3 Milionen Euro). Die Exportquote blieb stabil bei 52,5 Prozent (2018: 52,8 Prozent). Im Inland habe Darbo seine Marktführerschaft bei Konfitüre mit 59,6 Prozent und bei Honig mit 30,8 Prozent verteidigt, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Auswirkungen der Coronakrise auf Darbo zeigen sich vor allem in einer Verschiebung der Umsätze innerhalb der Sortimente, hieß es. Während das Geschäft mit Honig und Marmelade für die Gastronomie im In- und Ausland heuer schwächer laufe, liege das Geschäft im Lebensmitteleinzelhandel etwas über dem Vorjahr. Ebenso leicht im Plus liege die Belieferung von Joghurtherstellern mit sogenannter Fruchtzubereitung. Insgesamt entwickle man sich aber stabil, so Martin Darbo.