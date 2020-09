Raser stieß Polizisten in Wien nieder: Von Traktorfahrer gestoppt

Wien – Zu schnell, betrunken und ohne gültigen Führerschein ist ein 70-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Wien unterwegs. Als er von Polizisten gestoppt wurde, stieg er aufs Gas, fuhr davon und erfasste dabei einen Beamten, der verletzt wurde. Ein couragierter Traktorfahrer bemerkte den Vorfall und verstellte dem Flüchtenden mit seinem Fahrzeug den Weg. Am Abend entzog sich ein weiterer Alkolenker der Anhaltung, ein Polizist rettete sich durch einen Sprung auf die Seite.