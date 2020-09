Neue NHT-Wohnanlage mit 171 Einheiten in Innsbruck fertiggestellt

Die Übergabe erfolgte im kleinen Rahmen (v.li.): Raiffeisen WohnBau-Geschäftsführer Thomas Hussl, NHT-Geschäftsführer Markus Pollo, Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf und Bürgermeister Georg Willi mit den neuen Mietern Eva Schoop und Paul Lusser. © NHT/Pauli

Innsbruck – Die Neue Heimat Tirol hat gemeinsam mit Raiffeisen WohnBau eine neue Wohnanlage an der Andechsstraße mit insgesamt 171 Miet- und Eigentumswohnungen fertiggestellt. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf 35,6 Millionen Euro. Die Wohnungsschlüssel wurden coronabedingt kontaktfrei übergeben, der Einzug soll gestaffelt erfolgen, so die NHT in einer Aussendung am Freitag.

Die 118 Mietwohnungen wurden seitens der Stadt Innsbruck vergeben. Die Miete für eine neue Zwei-Zimmer-Wohnung mit rund 63 Quadratmeter betrage inklusive Betriebs- und Nebenkosten rund 471 Euro. „Wir werden eine kleine Übergabefeier für die Bewohnerinnen und Bewohner auf jeden Fall im Frühjahr 2021 nachholen“, betont Bürgermeister Georg Willi.

Großprojekte wie dieses sind ein wichtiger Impuls für die Bauwirtschaft in Zeiten wie diesen. Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf

Wohnen am Park

Zudem werde im Frühjahr 2021 ein weiteres Großprojekt in Pradl-Ost fertiggestellt und für 142 leistbare Mietwohnungen sorgen. "Bei einem weiteren Wohnprojekt in der Josef-Franz-Huter-Straße werden wir noch heuer im Oktober die Schlüssel an die zukünftigen MieterInnen aushändigen“, so NHT-Geschäftsführer Geschäftsführer Markus Pollo .

Das Projekt an der Andechsstraße wurde in Zusammenarbeit mit dem Bregenzer Architektenbüro Dietrich-Untertrifaller in Passivhausbauweise umgesetzt. Seitens der Stadt Innsbruck wurde zusätzlich ein neuer Park mit Spiel- und Erholungsflächen errichtet. "Ein besonderes Highlight ist neben einer künstlerischen Gestaltung eines Eingangsbereiches durch Nora Schöpfer auch das Wildbienenhaus, das von Raiffeisen WohnBau und NHT ermöglicht wurde", so die NHT. Die Wohnanlage ist komplett autofrei, die Zentralgarage verfügt über 236 Abstellplätze. (TT.com)