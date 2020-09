40-Jähriger stürzte in Gnadenwald von Vordach auf den Asphalt

Gnadenwald – Ein Einheimischer führte am Freitagvormittag Reparaturen an einem Vordach in Gnadenwald durch. Auf dem nassen Dach rutschte der 40-Jährige plötzlich aus. Er stürzte rückwärts rund 3,5 Meter in die Tiefe. Er schlug auf dem Asphalt auf.