"Terrorakt": Attacke in Paris mit zwei Verletzten und sieben Festnahmen

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo (l.) mit dem französischen Premierminister Jean Castex (Mitte) nahe des Tatortes. © GEOFFROY VAN DER HASSELT

Paris – Nach der Messerattacke in der Nähe der ehemaligen Redaktionsräume des Pariser Satiremagazins "Charlie Hebdo" mit zwei Verletzten gibt es einen Terrorverdacht. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Paris bestätigte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur, dass sie ermittelt. Nach der Attacke am Freitag zu Mittag wurden zwei Verdächtige festgenommen.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin bezeichnete die Messerattacke am Abend als "islamistischen Terrorakt". Es gebe kaum Zweifel, dass es ein weiterer "blutiger Angriff auf unser Land ist", sagte er am Freitagabend im französischen Fernsehen.

Er habe die Polizeipräfektur außerdem gebeten, zu überprüfen, warum die Bedrohung in dieser Straße unterschätzt worden sei – auch wenn die Redaktion dort seit mehreren Jahren nicht mehr ihren Sitz habe. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete außerdem unter Berufung auf Justizkreise von fünf weiteren Festnahmen. Die Männer seien bei der Durchsuchung einer Wohnung in Pantin bei Paris festgenommen worden. Damit befinden sich nun sieben Verdächtige in Polizeigewahrsam.

Frankreichs Premier Jean Castex und Innenminister Gérald Darmanin sowie die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo waren am Nachmittag zum Tatort gefahren. Dieser befindet sich in unmittelbarer Nähe jenes Gebäudes, wo früher das Magazin ansässig war. Die beiden Opfer waren nach Medienberichten ein Mann und eine Frau, die für eine TV-Produktionsfirma arbeiteten, die in dem Gebäude ansässig ist. Nach Angaben von Castex handelte es sich bei den Opfern um Journalisten.

Karte von Paris. © APA

EU-Ratschef verurteilt Terror

EU-Ratschef Charles Michel brachte sein Mitgefühl zum Ausdruck. "Alle meine Gedanken sind bei den Opfern dieser feigen Gewalttat", schrieb der Belgier am Freitag auf Twitter. Seine Solidarität gehe an das französische Volk. Michel betonte: "Der Terror hat auf europäischem Boden keinen Platz."

Berichten zufolge wurden im Zentrum der Stadt mehrere Schulen und Krippen vorsichtshalber geschlossen. Der Bereich um den Tatort wurde von den Einsatzkräften komplett abgesperrt. Medien berichteten, dass Tausende Schüler und Kindergartenkinder ihre Schulen und Kindergärten stundenlang nicht verlassen durften.

Prozess nach Anschlag auf "Charlie Hebdo" gegen 14 Angeklagte

Der Terrorismusprozess um den blutigen islamistischen Anschlag auf "Charlie Hebdo" läuft seit Monatsbeginn in Paris. Angeklagt sind 14 Menschen. Bei der mehrtägigen Anschlagsserie waren im Jänner 2015 insgesamt 17 Menschen getötet worden. Die Anschläge trafen nicht nur die Redaktion von "Charlie Hebdo", sondern auch einen koscheren Supermarkt in Paris. Die drei Täter wurden damals von Sicherheitskräften erschossen.