4:1 gegen Dornbirn: Die neuen Haie starteten furios in die Saison

Innsbruck – Die Tiwag-Arena war zum Saisonauftakt wohl (fast) so voll, wie sie mit 985 Zuschauern zu Corona-Zeiten sein darf. Und die Eishockey-Fans bekamen einen durchaus schwungvollen Beginn der Hausherren mit einem frühen Powerplay zu sehen. Dario Winkler klopfte das erste Mal gefährlich an, die österreichische Linie mit dem Zirler, dem spätberufenen Ex-Kitzbühler Henrik Hochfilzer sowie dem Kärntner Christian Jennes brachte anfangs viel Schwung.

Die Vorarlberger waren in der ersten Überzahl aber auch brandgefährlich, der neue Haie-Keeper Tom McCollum zeigte aber ebenso seine Klasse. Im zweiten Powerplay gingen die Hausherren durch einen Lattner-Schuss nach Sideroff-Assist und unter Mithilfe von Dornbirn-Goalie Östlünd mit 1:0 (14.) in Führung, die Sam Herr (16.) und Daniel Ciampini (20.) im ersten Drittel sogar noch ausbauen hätten können.

Detail am Rande: Beim HC Bozen, dessen Match am Freitag bei Liganeuling Bratislava abgesagt werden musste, tauchten weitere positive Corona-Tests auf. Sollten mindestens zehn Cracks plus ein Torhüter zur Verfügung stehen, soll das Heimspiel gegen Salzburg am Sonntag aber dennoch über die Bühne gehen.