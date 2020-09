Platter in ZiB2 zu Reisewarnung aus Berlin: Existenzen von Tirolern bedroht

Innsbruck – Tirols Landeshauptmann Günther Platter hat die Aufnahme Tirols auf die Liste der Corona-Risikogebiete in Deutschland bedauert. Das sei ein "schwerer Schlag" für den Wirtschaftsstandort Tirol, sagte der ÖVP-Politiker am Freitagabend in der ORF-"ZiB 2". Es gehe um die Existenzen vieler Tirolerinnen und Tiroler, auch von Menschen, die nicht direkt im Tourismus beschäftigt seien, nannte Platter "Bäcker" oder Installateure als Beispiele.