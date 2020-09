Stoppt Mercedes im Qualifying in Sotschi den Netflix-Fluch?

Sotschi – Die Formel-1-Herrscher von Mercedes fürchten in Russland den Netflix-Fluch. Beim Grand-Prix-Wochenende in Sotschi wird der Rennstall wie im Vorjahr beim Heimspiel in Hockenheim von einem Team des Streaming-Anbieters begleitet, das Bilder für die Serie „Drive to Survive“ sammelt. Die Erinnerung an die Dreharbeiten in der Vorsaison lassen Teamchef Toto Wolff noch immer erschaudern. „Am Ende war es das schlimmste Rennen der Saison für uns“, sagte der Wiener vor dem Gastspiel an der Schwarzmeerküste.