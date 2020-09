Alkohol im Spiel: 37-Jährige und Sohn bei Unfall in Dölsach leicht verletzt

Dölsach – Eine 37-jährige Deutsche und ihr elfjähriger Sohn haben sich am Freitag auf der Drautalbundesstraße in Dölsach mit dem Auto überschlagen. Ein Alkotest mit der Lenkerin verlief positiv.

Laut Polizei passierte der Unfall kurz vor 22.30 Uhr, als die Frau in Richtung Nikolsdorf unterwegs war. Plötzlich kam die 37-Jährige von der Fahrspur ab – eigenen Angaben zufolge, weil ihr ein Pkw auf ihrer Fahrspur entgegengekommen ist, weshalb sie ihr Lenkrad verrissen hat.

Das Auto geriet über das Straßenbankett, fuhr über die Grasböschung und überschlug sich schließlich, wobei es am Dach liegen blieb. Zum Glück konnten die Deutsche und ihr Sohn den Pkw selbstständig verlassen. Beide wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Alkomattest wurde noch an Ort und Stelle durchgeführt. Er brachte ein positives Ergebnis. (TT.com)