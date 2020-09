Ausnahmezustand am Pfriemesköpfl: Crankworx sperrt „den ganzen Berg“

Kanadas Freeride-Star Brett Rheeder fehlt heuer und kann seinen Titel beim Slopestyle-Bewerb in Innsbruck nicht verteidigen.

Innsbruck – Am Anfang und Ende von Crankworx, das nun, vier Monate später als geplant, stattfindet, soll eine glasklare Botschaft stehen: „Wir wollen den Sport wieder zu uns bringen.“ Die Worte von Organisator Georg Spazier klingen banal, sind aber gerade in diesen Zeiten alles andere als das, denn Widerstand gibt es vor der vierten Auflage des weltweit bekannten Mountainbike-Festivals in Innsbruck (1.–4.10.) genug.