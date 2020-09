Tirols Opposition mit Kritik an LH Platter wegen deutscher Reisewarnung

Innsbruck – Die Tiroler Oppositionsparteien haben am Samstag mit heftiger Kritik an Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) auf die von Deutschland ausgesprochene Reisewarnung für Tirol reagiert. Auch die seit Freitag geltende Sperrstunde für die Gastronomie wurde bemängelt. Platter habe sich „ohnmächtig vor den türkisen Wien-Wahlkampf-Karren spannen und sich von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Verordnung einer Sperrstunde um 22 Uhr einsagen lassen", meinte etwa SPÖ-Chef Georg Dornauer.

„Die Lokalschließung um 22 Uhr trifft viele Unternehmer hart und geht ganz klar am eigentlichen Ziel vorbei", kritisierte Markus Sint, Landtagsabgeordneter der Liste Fritz. Viele Menschen in Tirol würden sich fragen, ob es sinnvoll sei, alles dem Wintertourismus unterzuordnen. Zudem forderte die Liste Fritz ein Sicherheitskonzept für andere Bereiche im Wintertourismus. „Vor Reisewarnungen zu warnen und beim Après-Ski die 'Kleine Nachtmusik' laufen zu lassen, ist zu wenig Herr Platter", meinte die Liste Fritz und erneuerte ihren Vorschlag, von einreisenden Gästen einen negativen Corona-Test zu verlangen.

Der Tiroler NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer zeigte sich indes „schockiert über die Reisewarnung". Er sah die Verantwortung beim Kanzler: „Die ÖVP unter Bundeskanzler Kurz haben mit diesen Reisewarnungen innerhalb der Europäischen Union angefangen und über Nacht Grenzen geschlossen. Wohin das führt, sieht man jetzt. Den Virus wird man so sicherlich nicht in Europa besiegen", so Oberhofer. Der „Irrsinn" mit den Reisewarnungen müsse „endlich gestoppt werden".