Siebenjähriger im Bezirk St. Pölten von Mais verschüttet

Kapelln – In Kapelln (Bezirk St. Pölten) ist ein Siebenjähriger beim Abladen von Mais zur Gänze verschüttet worden. Das Kind wurde von einem Onkel befreit und nach der Erstversorgung an Ort und Stelle von "Christophorus 2" in das Wiener Donauspital – SMZ-Ost geflogen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.