Haftbefehle sechs Jahre nach Verschwinden von 43 Studenten in Mexiko

Mexiko-Stadt – Sechs Jahre nach der mutmaßlichen Tötung von 43 Studenten haben die Behörden in Mexiko Haftbefehle gegen zahlreiche Polizisten und Soldaten ausgestellt. Man gehe davon aus, dass diese Personen etwas mit dem Verbrechen zu tun hätten, sagte der Vorsitzende der Sonderstaatsanwaltschaft für den Fall, Omar Gomez, am Samstag in Mexiko-Stadt.

Die Studenten waren am 26. September 2014 im Teilstaat Guerrero verschwunden. Die Behörden vermuten, dass sie von Polizisten verschleppt wurden und an Mitglieder eines Drogenkartells übergeben wurden, die die jungen Leute schließlich verbrannten. Seitdem wurden Dutzende Leichen in Massengräbern in den umliegenden Bergen gefunden.