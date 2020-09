Rodionov überrascht bei French Open, Novak scheitert an Zverev

Major-Debütant Jurij Rodionov drehte in Paris einen 0:2-Satz-Rückstand gegen den Franzosen Chardy und wehrte sogar einen Matchball ab. Es ist der bisher größte Sieg in der Karriere des 21-jährigen Niederösterreichers. Für Dennis Novak kam gegen den deutschen Favoriten Zverev hingegen das Aus in der ersten Runde.