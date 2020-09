Blackfacing und Rassismus: Comedians Yanar & Hoëcker kritisieren eigene Gags

Baden-Baden – Die Comedians Bernhard Hoëcker und Kaya Yanar reflektieren in einer TV-Show ehemalige Parodien und Sketche und sehen ihre frühere Arbeit heute in anderem Licht. „Natürlich war auch schon 2006 das Blackfacing nicht in Ordnung, deshalb ist es durchaus eine Frage, kann man sich diese Sachen von früher mit dem Wissen von heute völlig unbedarft ansehen“, sagt Hoëcker (50) in der neuen Show „Walulis Woche“, die für Sonntag im Programm des SWR Fernsehens stand und seit Donnerstag in der ARD-Mediathek abrufbar ist. „Eine Möglichkeit wäre: Wir löschen das Ganze. Aber dann gibt es keinen Grund mehr, darüber nachzudenken. Aber genau das ist es, was Comedy, was Parodie, was Unterhaltung auch soll – das Gehirn anregen.“