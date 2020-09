Tiroler SPÖ begeht 130-jähriges Bestehen online

Innsbruck – Die Tiroler Sozialdemokratie blickt am Montag auf ihre 130-jährige Geschichte zurück. Das Jubiläum wird ganz im Zeichen der Corona-Zeit online über die Bühne gehen. Neben Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer werden die Nationalratsabgeordnete Selma Yildirim und SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner Grußworte an die Genossen richten, teilte die SPÖ am Sonntag mit. Ein richtiger Festakt soll im kommenden Jahr nachgeholt werden.