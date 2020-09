Linzer nach Sterbehilfe in U-Haft: Warten auf Obduktionsergebnis

Der Beschuldigte sei offenbar selber seit längerem in Psychotherapie, was jedoch nach aktuellem Ermittlungsstand keinen Einfluss auf die Zurechnungsfähigkeit haben dürfte, meinte die Sprecherin. Der 29-Jährige war seit Jahren mit dem Frühpensionisten befreundet und sei zuletzt in dessen Wohnung untergekommen. Am Freitag habe der Verdächtige ihm auf dessen eindringliche Bitte Tabletten besorgt. Diese habe der Lebensmüde am Abend dann selbstständig eingenommen.