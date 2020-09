Rendi-Wagner: Regierung muss gegen Jobabbau aktiv werden

Die Betriebsräte Elfriede Schober (Miba Sinter in Vorchdorf), Wolfgang Reiter (Mayr-Melnhof Karton in Hirschwang) und SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner im Rahmen eines Treffens zum Thema "Jobkrise".

Wien – SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat heute nach einem Treffen mit Betriebsräten von vom Jobabbau betroffener Industrieunternehmen die Bundesregierung aufgefordert, gegen Kündigungen und Standortschließungen aktiv zu werden. "Es kann nicht sein, dass es Unternehmen gibt, die Staatshilfen bekommen und trotzdem Mitarbeiter auf die Straße setzen und Standorte schließen", sagte sie bei einer Pressekonferenz mit Betriebsräten in Wien. Die Regierung sei verantwortungslos.

Der Betriebsratschef der steirischen ATB in Spielberg, Michael Leitner, schilderte, dass er seit acht Wochen erfolglos auf einen Termin bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) warte. Das Bundeskanzleramt habe ihm nicht einmal geantwortet. Bei der ATB sollen 360 Menschen wegen Standortschließung ihren Job verlieren. Auch der Betriebsratsvorsitzende von MAN Steyr, Erich Schwarz, sagte, dass er aus der Bundesregierung bisher keine Unterstützung bekommen habe. Der VW-Konzern will den Standort bis zum Jahr 2023 ganz schließen, davon wären 2300 Arbeitsplätze direkt und viele weitere in der Region betroffen.