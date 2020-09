Stallverbot für Landwirte? Verwirrung um Quarantäne-Bestimmungen in Kärnten

Nach Almabtrieben und Zusammenkünften mussten in Kärnten 150 Personen in Quarantäne. (Symbolbild)

Klagenfurt – Verwirrung hat am Montag in Kärnten rund um die Quarantäne-Bestimmungen für Landwirte geherrscht. Medienberichten zufolge dürften Bauern in Quarantäne nicht in ihren Ställen arbeiten. Nach Almabtrieb-Feiern im Gailtal wurden 13 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, nach dem Contact Tracing mussten insgesamt 150 Personen in Quarantäne.