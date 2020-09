Deutscher gab sich in Wien als Tiroler Physiotherapeut aus und kassierte

Wien – Ein 36-Jähriger hat sich als falscher Physiotherapeut über eineinhalb Jahre in Wiener Gasthäusern herumgetrieben und Gäste betrogen. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass massierte er seien Opfer – oft sehr schmerzhaft – und bandagierte sie. Dann bot er ihnen weitere Behandlungen an, teilweise in Fünfer- und Zehnerblocks, für die er abkassierte. Am 9. September erwischte ihn die Polizei. Die Ermittler suchen nun allfällige weitere Opfer.