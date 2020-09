Snowboard-Olympiasiegerin Dujmovits feiert überraschendes Comeback

Salzburg – Julia Dujmovits, die Snowboard-Olympiasiegerin im Parallelslalom von Sotschi 2014, hat am Montagabend ihr Comeback bekanntgegeben. Die Winterspiele 2022 in Peking locken die 33-Jährige. "Man wird mich im Weltcup wieder im Startgate sehen. Mich freut's voll, dass das so passiert ist", erklärte die Burgenländerin auf ServusTV.