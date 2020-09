Neue Wettkampfgemeinschaft: Zwei Rivalen machen gemeinsame Sache

Innsbruck – Es ist ein Bruch mit einer 122 Jahre währenden Geschichte im Tiroler Gewichtheben: Der KSC Bad Häring (gegründet 1898) und der KSV Rum (1966) galten über Jahrzehnte hinweg als große Rivalen, nun machen die beiden Traditionsvereine gemeinsame Sache. Als „Wettkampfgemeinschaft Bad Häring/Rum“ bestritt die neue Tiroler Kampfsport-Bastion am Wochenende ihren ersten Kampf in der Nationalliga – und trat beim 6:0 gegen Ranshofen quasi alleine an, weil der Gegner aufgrund der Corona-Pandemie absagte.