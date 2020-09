Tennis für den guten Zweck: Von ewig jungen Dauerbrennern und Seriensiegern

Er kann es einfach nicht lassen – und das ist gut so. Wenige Tage vor seinem 89. Geburtstag (kein Tippfehler!) jagte Max Sturm bei den Tiroler Journalisten-Tennismeisterschaften auf der Anlage des Park Club Igls der Filzkugel nach – selbstredend im Einzel und Doppel.

Der Titel ging einmal mehr an Krone-Redakteur Samuel Thurner, der sich in einem hartumkämpften Finale gegen ÖSV-Pressemann Bernhard Foidl im Champions-Tiebreak durchsetzte. Bei den Damen ging der Sieg an Gastspielerin Nikola Tröthan. Das parallel ausgetragene Wolfgang-Zoller-Gedächtnisturnier gewann Marco Georg Scharmer.