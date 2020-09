Woche der Wahrheit weist Wacker den Weg

Das Kapitel in Liefering (0:2-Niederlage) ist abgehakt – heute will der FC Wacker mit dem Ex-Lustenauer Darijo Grujcic gegen die Austria aus dem Ländle nicht ins Hintertreffen geraten

Innsbruck – Im zweiten Saison-Heimspiel und in der vierten von 30 Runden der zweiten österreichischen Liga schon von einem „Muss-Sieg“ zu sprechen, wäre übertrieben. Nach der 0:2-Niederlage gegen Leader Liefering und der vorangegangenen Heim-Nullnummer (0:0) gegen den FAC stünden dem FC Wacker gegen Austria Lustenau aber drei Punkte gut zu Gesicht.

„Wir können die Richtung vorgeben und wollen oben dranbleiben. Diese Englische Woche kann zeigen, wohin der Weg nach der Länderspielpause geht“, weiß FCW-Cheftrainer Daniel Bierofka, dass man am Dienstag und am Freitag in Amstetten nicht allzu viel liegen lassen sollte.