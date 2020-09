Oberstdorf startet Ticket-Vorverkauf für die Vierschanzentournee

An den anderen Tourneeorten werde angepasst an die Corona-Situation an den Veranstaltungskonzepten gearbeitet. Für das Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen will man auf ein kurzfristigen Ticketverkauf setzen. Der ÖSV will frühestens Mitte Oktober entscheiden, ob und in welchem Umfang Tickets verfügbar sein werden. "Das ist für uns kein Problem, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass die Besucher in Innsbruck und Bischofshofen eher kurzfristig planen", sagte Alfons Schranz vom OK des Bergiselspringens in Innsbruck.