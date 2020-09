Studie: Klimaziel erst bei Spritpreis von vier Euro erreichbar

Selbst wenn die Österreicher vollständig auf Elektroautos umsteigen und ab 2030 nur noch Fahrzeuge mit Elektromotor oder Brennstoffzellenantrieb zugelassen würden, würde das Ziel, die CO2-Emissionen im Pkw-Verkehr bis dahin um 61 Prozent zu senken, verfehlt, erklärte Studienautor Christian Helmenstein am Dienstag in virtuellen Pressegespräch vor Journalisten.

Wenn wir die Klimaziele wirklich erreichen möchten, müssen wir den Spritpreis so stark anheben, dass Autofahrten eingeschränkt werden.

Helmstein errechnete eine Mehrbelastung für die privaten Haushalte, die sich bis 2030 über die Jahre auf bis zu 49 Milliarden Euro summieren könnte - von rund drei Milliarden Euro jährlich im Jahr 2021 auf zwischen 4,5 und 6,6 Milliarden Euro 2030, je nach Szenario. Die Kosten für den Erhalt eines Autos (Total Cost of Ownership) würden von derzeit im Schnitt 488 Euro monatlich deutlich steigen. Die Studie geht davon aus, dass 2030 ein Pkw Kosten von im Schnitt 7797 Euro jährlich oder rund 650 Euro monatlich verursachen könnte.

Im Basisszenario - ohne zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen - würde ein Auto in seiner Gesamtheit, also inklusive Anschaffungskosten, Wertverlust, Werkstattbesuchen, Versicherung, Sprit und Co., 2030 Kosten von durchschnittlich 6256 Euro jährlich oder 521 Euro monatlich verursachen. Durch Spritpreise von vier Euro pro Liter und Erhöhung der Steuern und Mautgebühren würden die Mehrkosten um im Schnitt 1541 Euro jährlich oder 128 Euro monatlich steigen.