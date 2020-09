WSG-Verteidiger Schnegg im U21-Kader, Teamchef Gregoritsch wieder dabei

Wien – Werner Gregoritsch wird im kommenden Lehrgang des österreichischen U21-Nationalteams wieder an der Seitenlinie stehen. Wie der ÖFB am Dienstag bekannt gab, steht der Steirer der Nachwuchs-Auswahl nach einem Ende August erlittenen, leichten Herzinfarkt wieder zur Verfügung. "Ich freue mich wirklich sehr, dass ich wieder mit meinen Spielern und meinem Betreuerteam arbeiten darf. Das ist wie eine Therapie für mich", meinte Gregoritsch in einer Verbandsaussendung.

Der 62-Jährige versammelt sein Team am kommenden Sonntag in Bad Erlach, vier Tage später reist die Auswahl nach Pristina, wo am Freitag (9. Oktober) das EM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo am Programm steht. Die Österreicher benötigen einen Sieg, um sich im EM-Quali-Rennen zumindest einen Platz unter den besten Gruppenzweiten zu sichern. Zuletzt setzte es ohne Gregoritsch eine schmerzhafte 1:5-Heimniederlage gegen Albanien, es folgte ein 1:2 bei Gruppen-Favorit England. Nach sieben Spielen hält die ÖFB-Auswahl bei bereits drei Niederlagen. Die EM-Endrunde findet 2021 in Ungarn und Slowenien statt.