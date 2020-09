"Äußerst erfolgreiches Modell: Land Tirol legt "Bildungskarenz plus" neu auf

Innsbruck – Das Land Tirol legt aufgrund der Corona-Krise die sogenannte "Bildungskarenz plus" neu auf. Damit will man Betriebe motivieren, auf mehr Mitarbeiterbildung zu setzen, um Kurzarbeit oder Kündigungen zu verhindern. Für die Maßnahme, die bis zum 30. Juni andauert, werden 2,9 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, erklärte Arbeitslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) am Dienstag.