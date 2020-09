UNO-Sicherheitsrat fordert Ende der Kämpfe in Berg-Karabach

Stepanakert/New York – Der UNO-Sicherheitsrat fordert ein sofortiges Ende der Kämpfe in der Unruheregion Berg-Karabach im Südkaukasus. Die 15 Mitglieder unterstützten UNO-Generalsekretär António Guterres bei seiner Forderung nach einer Waffenruhe, Deeskalation der Spannungen und sofortiger Wiederaufnahme von Verhandlungen, sagte der UNO-Botschafter des Nigers, Abdou Abarry, am Dienstag (Ortszeit) in New York.