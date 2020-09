Disney arbeitet an Fortsetzung zur Realverfilmung von „Der König der Löwen“

Los Angeles – Der Filmklassiker „Der König der Löwen" aus dem Hause Disney erhält eine weitere Fortsetzung. Oscar-Preisträger Barry Jenkins bestätigte am Dienstag auf Twitter, dass er die Regie des geplanten Disneyfilms übernehmen werde. Das Projekt folgt dem computeranimierten Blockbuster mit dem Originaltitel „The Lion King" (2019) von Regisseur Jon Favreau. Autor Jeff Nathanson, der dafür das Skript lieferte, sei auch bei der Fortsetzung an Bord, berichtete Deadline.com am Dienstag.