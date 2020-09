Tiroler Covid-Arbeitnehmerfonds: Förderperiode bis Dezember verlängert

Innsbruck – Mit Beschluss der Tiroler Landesregierung wurde die Förderung aus dem Covid-Arbeitnehmerfonds bis Jahresende verlängert, berichtet das Land Tirol in einer Aussendung am Mittwoch.

Die dritte Förderperiode startet am Donnerstag und läuft bis zum 31. Dezember 2020. Ziel des Fonds sei die Unterstützung einkommensschwacher Arbeitnehmer und ihrer Familien, die aufgrund der Coronakrise Einkommensverluste erleiden bzw. erlitten haben, so das Land.

Die Budgetmittel werden vom Land Tirol und der Arbeiterkammer Tirol zur Verfügung gestellt. In den ersten beiden Förderperioden seien bisher rund 5000 Personen unterstützt worden. „Das Land Tirol lässt in der Coronakrise niemanden allein. Dazu gehören auch die Arbeitnehmer, Arbeitslose sowie Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher und ihre Familien", so Landeshauptmann Günther Platter. Für sie habe das Land den Covid-Arbeitnehmerfonds eingerichtet, um negative finanzielle Auswirkungen der Coronakrise auf die persönliche Finanzsituation bestmöglich rasch, unbürokratisch und bürgerfreundlich abfedern zu können.