Agrar Patsch untersagt Skifahren im Herbst am Patscherkofel

Auch wenn am Berg schon ausreichend Schnee liegt: Tourengeher dürfen am Kofel während des Sommerbetriebs die Bahn nicht benutzen.

Innsbruck – Innsbruck – Grüne Wiesen im Tal, ein Meter Pulverschnee hoch auf den Bergen – diese Kombination brachte am Sonntag zahlreiche Tiroler auf die Idee, die erste Skitour der Saison mithilfe der Bergbahnen zu machen. Wie berichtet, machten aber fast alle Seilbahnen in Tirol den Wintersportfans einen Strich durch die Rechnung und untersagten aus Haftungsgründen den Transport von Skifahrern. Am Patscherkofel durften Kinder nicht einmal ihre „Rutschblattln“ mitnehmen. Man befinde sich im Sommerbetrieb, hieß es.