Sommerbetrieb am Kofel: Kein Skitransport während Weidezeit

Innsbruck – Der Neuschnee in Tirol hat am Wochenende viele Alpinfans dazu veranlasst, ihre Ausrüstung aus dem Winterschlaf zu holen und die ersten Touren auf den umliegenden Bergen in Angriff zu nehmen. Wie die TT berichtete, war aber dann vielerorts schon bei den Talstationen Endstation: Viele Liftbetreiber weigerten sich aus Haftungsgründen, Wintersportler während des Sommerbetriebs zu transportieren. Am Patscherkofel in Innsbruck mussten laut Augenzeugen nicht wenige Eltern ihre Kinder trösten, die sich schon auf den Tag im Schnee gefreut hatten. Außerdem gab es zum Teil heftige Diskussionen mit dem Liftpersonal.