IS-Terrorprozess in Innsbruck: 31-Jähriger vor dem Schwurgericht

Innsbruck – Wegen Mordversuchs und der Beteiligung an der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) muss sich heute ein 31-jähriger Palästinenser vor einem Innsbrucker Schwurgericht verantworten. Laut den Ermittlungen des Verfassungsschutzes ist der Mann im Jahr 2015 über die Türkei und Griechenland zuerst bis nach Traiskirchen gekommen. Von dort aus lebte der offiziell Staatenlose über Jahre in Vorarlberg. Zu dieser Zeit war der 31-Jährige aber noch um kein gläubiger Moslem. In den folgenden Jahren hatte laut Anklage jedoch eine Radikalisierung bei dem Mann stattgefunden.

Auslöser der Ermittlungen zum angeklagten Verbrechen der terroristischen Vereinigung war ein heute ebenso angeklagter Mordversuch in Höfen am heurigen Neujahrstag. Dort habe der Angeklagte versucht, einen Bekannten – unter der Äußerung "Ich werde dich schlachten" – mit einem Bundesheer-Feldmesser zu töten. Laut Aussage des Kontrahenten habe dieser jedoch das Messer noch im Augenwinkel wahrgenommen und durch rasche Gegenwehr Schnittverletzungen am Hals abwehren können.

Offenbar Kontakte zu IS-Mitgliedern

Durch diesen Vorfall war die Polizei in Reutte auf den 31-Jährigen näher aufmerksam geworden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Verfassungsschützer dann nicht nur eine durchtrennte Fahne des IS sondern auch das Handy des Palästinensers sicher. Dessen Auswertung brachte laut Polizei eindeutige Sympathie für die Terrororganisation zu Tage. So postete der Angeklagte eindeutige Inhalte über Soziale Medien. Laut Zeugenaussagen habe er auch gesagt, nur das Umbringen von Christen und Juden sei "Halal" und führe ins Paradies. Aufgrund ähnlicher Aussagen war bereits im Jahr 2017 eine Anzeige einer Integrationskoordinatorin an die Behörden erfolgt.

Auf dem Handy des Angeklagten fand sich zudem mehrfach der Ausdruck "Für immer" – was sich auf den IS bezieht – "Der Isamische Staat bleibt". Dazu waren in den Telefonkontakten des 31-Jährigen Telefonnummern mehrerer in Wien wohnenden Personen eingespeichert, die sich nach Kenntnis des Verfassungsschutzes nicht nur dem IS angeschlossen haben, sondern nach Syrien ausgereist sind und seither wegen Verdachtes der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zur Festnahme ausgeschrieben sind.

Messerattacke angeblich eher Notwehr

Vor dem Schwurgericht bekannte sich der sehr belesen und entspannt wirkende Palästinenser zu keinem der Anklagepunkte schuldig. Der Streit mit seinem Bekannten sei keinesfalls ein Mordversuch sondern eher Notwehr gegen die Attacken des Kontrahenten gewesen. Dieser habe ihn umgekehrt eine Kopfnuss versetzt, die einen Nasenbruch beim 31-Jährigen zur Folge gehabte habe. Da er den Mann genau kenne und als aggressiv eingeschätzt habe, habe er vor der Streiterei zur Vorsicht ein Messer eingesteckt gehabt.

Zum genauen Ablauf der Streiterei am Neujahrstag wird der Zeuge heute noch befragt werden. Dieser soll jedoch trotz der Messerattacke keinen einzigen Kratzer in der Halsgegend erlitten haben.

Missverständliche Übersetzungen

Auch die Sympathie zum IS hat der 31-Jährige vor den Geschworenen relativiert. Er sei gläubiger Moslem und können nichts Schlechtes daran finden, wenn IS-Mitglieder beten und fasten. Eine genauere Einschätzung des IS sei ihm jetzt jedoch aus der Ferne nicht möglich. Auch die einst zugesicherte Gefolgschaft zu Führern des IS relativierte der 31-Jährige über wohl missverständliche Übersetzungen.