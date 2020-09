Japanischer "Twitter-Killer" gestand neun Morde

Polizisten im Jahr 2017 vor der Wohnung des Angeklagten. Auf der Suche nach einer vermissten Frau wurden in den Räumlichkeiten Leichenteile und hunderte Knochenstücke gefunden, die in Gefriertruhen und Werkzeugkisten gelagert und teilweise mit Katzenstreu bedeckt waren, um den Gestank zu überdecken.

Tokio – Ein als "Twitter-Killer" bekannt gewordener Mann hat in Japan neun Morde gestanden. Vor einem Gericht in Tokio sagte der 29-jährige Takahiro Shiraishi laut örtlichen Medienberichten am Mittwoch, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe seien "alle korrekt". Laut Anklage hatte der Mann neun Menschen ermordet und zerstückelt und die Leichenteile anschließend in Gefriertruhen aufbewahrt.